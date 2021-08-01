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MLB／兩尊守護神如何調度？白襪教頭要分流關門

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
白襪隊換來金布瑞爾。 美聯社
白襪隊換來金布瑞爾。 美聯社

白襪昨天向小熊隊換來終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），加上陣中的漢崔克斯（Liam Hendriks），兩尊守護神如何調度引起關注，總教練拉魯沙（Tony La Russa）今天揭曉答案，兩人在當天賽前就會知道由誰負責最後一道關卡。

漢崔克斯為去年美聯最佳後援投手，今年也已為球隊貢獻26次救援成功、排名美聯第一，但白襪仍在交易大限出手，爭取到今年成績很鬼神的金布洛爾，他本季也有23次救援成功，防禦率是誇張的0.48。

對於如何調度兩位終結者，拉魯沙今天透露他的想法，如果兩人當天都能投，需要勝利組牛棚的比賽，就是各自負責8、9局，「誰將在當天關門，他們在賽前就會知道。」

拉魯沙強調，「這無關誰是終結者的爭論，只是很單純地上場拿下出局數、想辦法拿下勝利。」

漢崔克斯表示，不會有人因為角色被壓縮而不開心，「我不覺得我們之中的任何一人會介意，我們只在乎贏球。」

兩人在賽前就會知道當天的角色分配，拉魯斯表示，他的安排將是以10月能祭出最強牛棚為前提。金布洛爾對此也能理解，「如果我們在系列賽打滿7場，可能7場都要投，如果我們到時可以健康出賽，一切按照計畫運作，一定會很有意思。」

金布洛爾 牛棚 白襪

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