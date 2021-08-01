MLB／白襪菜鳥單場炸裂生涯前3轟 不敵張育成逆轉三壘打

印地安人隊今天在打擊戰中以12：11擊敗白襪隊，台將張育成的球棒有關鍵貢獻，此役3打數敲出1安打，就是以三壘打送回勝利打點，這也是他本季第一支三壘打。

白襪27歲菜鳥查維拉（Seby Zavala）今天有超狂演出，單場4打數敲出4安打、包括3支全壘打，生涯的第1、2、3號全壘打同場報到，狂灌6分打點，分別在第3局敲出陽春砲，第4局敲滿貫砲，第7局再炸陽春砲。

查維拉成為史上第一位在同場比賽敲出生涯前3發全壘打的球員，他在7月7日才剛從3A被叫上大聯盟，此役為他的生涯第18場、本季第13場出賽。

查維拉寫超狂紀錄，白襪卻無緣收下勝利，印地安人克服5分落後，全場掃出10支長打，張育成在6局的三壘打貢獻2分打點，幫助印地安人取得8：6領先，此後未再被追平。

張育成的三壘打棒打白襪第2任投手寇佩克（Michael Kopech），而他登板後共投1局，被敲5安打、失5分，白襪從領先變落後，身為捕手的查維拉賽後被問到，寇佩克的投球動作是否被破解。