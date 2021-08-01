MLB／還好有大谷二壘打 天使中斷對運動家連29局沒得分

面對運動家隊，天使隊已經遭連3場完封，今天以1：0險勝的戰役，靠的是大谷翔平的球棒，他以二壘打掃回唯一打點，中止對戰運動家連續29局沒有得分的難堪紀錄。

天使近3場碰上運動家，比分依序為0：6、0：4、0：2，打線被吃得死死，此役天使打線還是發揮有限，但先發投手巴瑞亞（Jaime Barria）表現亮眼，先發6.2局、無失分，扛起先發後連兩戰都是優質先發。

天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，「他的投球更加篤定，他相信自己可以投到好的位置，可以讓打者打不好，他不只是用強力壓制對手，他有策略、有IQ，知道自己在做什麼，這是驅使他更好的原因。」

巴瑞亞是否會續留先發輪值？麥登回應：「我們還在討論，現在沒有定案，但有這個可能性。」

唯一分數進帳出現在3局，大谷在一、二壘有人時打擊，敲出中間方向二壘打，打回1分打點，本季累積82分打點，與紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）並列第二，僅落後藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1分。

這是天使本季第二場完封勝，也是繼2018年9月11日後再度出現1：0的完封勝。

天使贏球後以52勝52敗再返5成勝率，麥登表示，「如果想要達到目標，你必須贏得那些1：0、2：1、3：2的1分差比賽，這場勝利太美妙。」