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MLB／今日戰績表 烏力亞斯奪第13勝道奇完封響尾蛇

聯合新聞網 / 整理
烏力亞斯奪下個人本季第13勝，並列國聯勝投王。 路透
烏力亞斯奪下個人本季第13勝，並列國聯勝投王。 路透

MLB今日戰績表

小熊 5： 6國民

費城人 15：4 海盜

皇家 1：5 藍鳥

金鶯 2：6 老虎

紅人 7：1 大都會

洋基 3：1 馬林魚

釀酒人 2：1 勇士

印地安人 1：2 白襪

雙城 3：7 紅雀

水手 3：4 遊騎兵

太空人 3：5 巨人

運動家 8：3 天使

洛磯 1：8 教士

道奇 13：0 響尾蛇

紅襪 ： 光芒

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:07 印地安人 vs. 藍鳥

07:00 費城人 vs. 國民

07:05 金鶯 vs. 洋基

07:10 大都會 vs. 馬林魚

07:10 水手 vs. 光芒

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 海盜 vs. 釀酒人

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

太空人

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