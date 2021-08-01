MLB／今日戰績表 天使大谷翔平敲全隊唯一打點勝運動家

國民今天終於完成清倉大拍賣的最後一筆交易，在美國時間周五的最後期限前發動三方交易，將左投老將萊斯特（Jon Lester）交易到紅雀，紅雀則是送出25歲的外野手湯瑪斯（Lane Thomas），再得到

2021-07-31 12:20