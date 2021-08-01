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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平敲全隊唯一打點勝運動家

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平敲出勝利打點。 路透
大谷翔平敲出勝利打點。 路透

MLB今日戰績表

皇家 0：4 藍鳥

太空人 6：8 巨人

運動家 0：1 天使

金鶯 ： 老虎

紅襪 ： 光芒

洋基 ： 馬林魚

小熊 ： 國民

費城人 ： 海盜

水手 ： 遊騎兵

紅人 ： 大都會

印地安人 ： 白襪

雙城 ： 紅雀

釀酒人 ： 勇士

道奇 ： 響尾蛇

洛磯 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 小熊 vs. 國民

01:05 費城人 vs. 海盜

01:07 皇家 vs. 藍鳥

01:10 金鶯 vs. 老虎

01:10 紅人 vs. 大都會

01:10 洋基 vs. 馬林魚

01:20 釀酒人 vs. 勇士

02:10 印地安人 vs. 白襪

02:15 雙城 vs. 紅雀

02:35 水手 vs. 遊騎兵

04:05 太空人 vs. 巨人

04:07 運動家 vs. 天使

04:10 洛磯 vs. 教士

04:10 道奇 vs. 響尾蛇

07:00 紅襪 vs. 光芒

球隊戰績表

太空人

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