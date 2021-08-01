MLB／今日戰績表 天使大谷翔平敲全隊唯一打點勝運動家
MLB今日戰績表
皇家 0：4 藍鳥
太空人 6：8 巨人
運動家 0：1 天使
金鶯 ： 老虎
紅襪 ： 光芒
洋基 ： 馬林魚
小熊 ： 國民
費城人 ： 海盜
水手 ： 遊騎兵
紅人 ： 大都會
印地安人 ： 白襪
雙城 ： 紅雀
釀酒人 ： 勇士
道奇 ： 響尾蛇
洛磯 ： 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 小熊 vs. 國民
01:05 費城人 vs. 海盜
01:07 皇家 vs. 藍鳥
01:10 金鶯 vs. 老虎
01:10 紅人 vs. 大都會
01:10 洋基 vs. 馬林魚
01:20 釀酒人 vs. 勇士
02:10 印地安人 vs. 白襪
02:15 雙城 vs. 紅雀
02:35 水手 vs. 遊騎兵
04:05 太空人 vs. 巨人
04:07 運動家 vs. 天使
04:10 洛磯 vs. 教士
04:10 道奇 vs. 響尾蛇
07:00 紅襪 vs. 光芒
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