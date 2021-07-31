MLB／國民最後一筆出清是三方交易 紅雀迎來老將萊斯特

國民今天終於完成清倉大拍賣的最後一筆交易，在美國時間周五的最後期限前發動三方交易，將左投老將萊斯特（Jon Lester）交易到紅雀，紅雀則是送出25歲的外野手湯瑪斯（Lane Thomas），再得到雙城先發哈普（JA Happ）。

現年已37歲的萊斯特16年的大聯盟生涯先後效力過紅襪、運動家、小熊和國民，並在紅襪和小熊時贏得3個世界大賽冠軍戒指。他本季在國民先發出賽16場，總投球數75.1局，投出29次保送、51K，成績3勝5敗，防禦率5.02。在本次的交易中，除了萊斯特外，紅雀還獲得了另一位老經驗的左投手──雙城隊的哈普（JA Happ）。

紅雀隊總經理莫札里亞克（John Mozeliak）表示，球隊在不放棄任何潛力新秀的情況下就得到了穩定的投手戰力，他說：「這對我們的決策至關重要，很顯然地，今天我們覺得自己向前邁出了幾步，但也沒有因此犧牲太多。」

紅雀在國聯中區落後龍頭釀酒人9.5場，在國聯外卡也落後第一名7場。紅雀隊教頭席爾特（Mike Shildt）說：「緊迫感仍然與4月初、5月中旬一樣高。」

國民隊在贏得世界大賽後不到兩年就進行了全面整頓，除了萊斯特外，他們在24小時內就交易掉了薛則（Max Scherzer）-道奇、透納（Trea Turner）-道奇、史瓦伯（Kyle Schwarber）-紅襪、漢德（Brad Hand）-藍鳥、哈德森（Daniel Hudson）-教士、高姆斯（Yan Gomes）-運動家和哈里森（Josh Harrison）-運動家以及萊斯特-紅雀。