MLB／藍鳥換來雙城強投貝瑞歐斯 網評卻稱不值得

藍鳥繼昨天交易得到去年美聯救援王漢德（Brad Hand）後，今天再度從雙城手中搶下27歲的右投貝瑞歐斯（Jose Berrios），並送出兩名農場排名前五的新秀──守備工具人馬丁（Austin Martin）和右投手伍茲理查森（Simeon Woods-Richardson）。

藍鳥目前在美聯分區排名第四，外卡排名第五，與外卡第一名的光芒有著4場勝差，不過藍鳥仍力拼外卡資格，因此找來雙城近幾年的王牌貝瑞歐斯。貝瑞歐斯本季先發出賽20場，主投121.2局送出126K，成績7勝5敗，被打擊率為.213，防禦率3.48。對於成為爭取進入季後賽的新戰力，貝瑞歐斯表示很高興成為藍鳥的一員：「他們正在競爭並試圖打進季後賽，我將把自己調整到最佳狀態，幫助球隊在今年實現這個目標。」

值得一提的是，貝瑞歐斯要到2022年賽季結束才會成為自由球員，這意味著藍鳥至少還有一年半的使用權，這是雙城可以換來藍鳥陣中農場分居第一與第四的馬丁和伍茲理查森兩大新秀的重要關鍵。

不過網路上不少球迷認為藍鳥這筆交易並不值得，馬丁和伍茲理查森兩人都是百大新秀，其中馬丁是去年藍鳥首輪第五順位選進，短短一年就高居全美百大新秀第16名，伍茲理查森則是名列第68位，也是藍鳥農場最佳投手，卻僅換來被外界評估還不到Ace等級的貝瑞歐斯，直言這包裹根本可以換來剛被國民送到道奇的薛則（Max Scherzer）與透納（Trea Turner）兩大明星球員。