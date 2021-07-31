MLB／在休息區被界外球削過手指 大谷延後登板

大谷翔平原訂在8月2日先發登板，但因界外球不長眼，他的右手拇指有輕微擦傷，球團決定讓大谷延後1至2天登板，但「打者翔平」不受影響，在受傷後持續正常出賽。

天使總教練麥登（Joe Maddon）今天還原大谷的受傷經過，他在周四待在板凳區時，碰到一記界外球直朝自己而來，為了保護頭部而伸出雙手，球削過右手拇指，雖無大礙、僅感覺痠痛，球團仍決定讓他多休一、兩天。

麥登表示，「沒有什麼大礙，他只有感覺痠痛，或許需要多休一天。」

大谷原訂為系列賽最終戰的先發投手，將在下周一出戰運動家隊，但已經確定換人，狄莫斯（Reid Detmers）將代班扛起這一戰；至於大谷的下一場投球日，目前尚未定案，還需觀察他的手指狀況。

「打者翔平」不受影響，受傷後正常出賽，今天也依然擔任先發第2棒、指定打擊，穿起復古球衣面對運動家。