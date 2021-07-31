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MLB／不顧豪華稅搶薛則、透納 道奇總裁：最大化奪冠機率

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
搶來薛則和透納後，道奇團隊薪資衝破2.7億美元（約台幣75.4億元）再創新高，但總裁一點也不在意。 截圖自道奇官方推特
搶來薛則和透納後，道奇團隊薪資衝破2.7億美元（約台幣75.4億元）再創新高，但總裁一點也不在意。 截圖自道奇官方推特

宇宙道奇為了衛冕大業瘋狂軍購，昨天交易得手3屆塞揚薛則（Max Scherzer）、明星游擊手透納（Trea Turner），團隊薪資衝破2.7億美元（約台幣75.4億元）再創新高，道奇一點也不在意，總裁弗里德曼（Andrew Friedman）說：「我們的目標一直都是全力求勝」

道奇爭取到兩位大將的過程峰迴路轉，弗里德曼的心情也跟著七上八下，他透露在周三時就感覺一箭雙鵰的機會很大，但隔天又覺得機率不高，考慮要不要專心追逐薛則就好，直到昨天交易談判再次升溫，終於確定兩人都到手。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，先發投手是首要目標，「我們都有共識，想要有最大機率贏得2021年世界大賽冠軍，我們需要補強先發投手，得到一位3屆塞揚，而且可能是棒壇最佳球員之一，這肯定會帶來影響。」

羅伯茲形容，薛則就是會放在美國總統山（Mount Rushmore）上的那種大投手，「多了他後，我們的先發輪值有更多深度、選項，我們認為這會在接下來的球季有很大幫助。」

薛則今年為7年2.1億美元合約的最後一年，最後3季年薪都是無息延遲支付，他的薪水勢必將對道奇帶來影響，團隊薪資在此之前早已大幅超越豪華稅門檻2.1億美元，現在更衝破2.7億美元。

「重點是最大化我們的奪冠機率」，弗里德曼表示，「從我們的觀點來看，我們的目標一直都是全力求勝，我想老闆華特（Mark Walter）每一次出手都展示了這點，這只是另一次展示，球季後我們再來想辦法吧！希望到時我們是帶著被香檳浸濕的眼神。」

道奇 薛則 弗里德

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