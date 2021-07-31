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MLB／兩尊守護神怎麼調度？白襪教頭有想法但先保密

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
白襪向小熊隊換來金布洛爾（Craig Kimbrel），兩位終結者該如何調度？總教練拉魯沙（Tony La Russa）已有想法，但現在還不能說。 路透社
白襪向小熊隊換來金布洛爾（Craig Kimbrel），兩位終結者該如何調度？總教練拉魯沙（Tony La Russa）已有想法，但現在還不能說。 路透社

陣中已有當今最穩終結者之一漢崔克斯（Liam Hendriks），白襪隊在今天透過交易又收下另一位大咖守護神，向小熊隊換來金布洛爾（Craig Kimbrel），兩位終結者該如何調度？總教練拉魯沙（Tony La Russa）已有想法，但現在還不能說。

漢崔克斯兩度入選明星賽，為去年美聯最佳後援投手，今年也已為球隊貢獻25次救援成功、排名美聯第一，但白襪仍在交易大限出手，爭取到今年成績很鬼神的金布洛爾，他本季也有23次救援成功，防禦率是誇張的0.49。

拉魯沙大讚金布洛爾，「不只是一位傳奇終結者，也是一位好隊友、好人。」對於如何調度兩位終結者，拉魯沙表示他已有想法，但打算等金布洛爾明天報到後，先讓他本人知道，因此先保密。

白襪高層分享決定爭取金布洛爾的經過，總管罕恩（Rick Hahn）表示，「幾周前，我和威廉斯（Ken Williams，執行部門副總裁）互問彼此，在這些將被交易的球員中，假設我們只能拿一個，你要拿誰？我們兩個人有一樣的答案，就是我們今天得到的那一位。」

漢崔克斯預計將在明天受訪，但罕恩先一步替他透露，他也是支持這筆交易的人之一。

「漢崔克斯從第一天就跟我們說，盡可能找來越多好球員，幫助我們奪冠，我會做任何你們需要我去做的事。」罕恩表示，「我幾分鐘前才在休息室看到他，他一直都掛著笑容、心情很好。」

金布洛爾 白襪 小熊隊

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