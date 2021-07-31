MLB／曾說只願為林多退居二壘 貝茲真的去大都會了

曾說想和林多（Francisco Lindor）一起打球、只願為林多讓出游擊，「內野魔術師」貝茲（Javier Báez）的願望在今天成真，他被交易到大都會，如願與好友穿上相同球衣。

小熊跳樓大拍賣主力陣容，貝茲也在今天被交易送往大都會，這筆交易發生之前，正在練球的大都會場上就有動靜。

當時林多正在場上接滾地球，總管史考特（Zack Scott）走到他身旁聊了幾句後離去，交易大限前看到總管來談話，隊友都嗅到不尋常，馬上靠了過來想問個究竟，而林多笑了出來。

隨後新聞出爐，貝茲被交易到大都會，將與林多組成大聯盟最強悍的中線拍檔，目前林多還因右斜肌拉傷放在傷兵名單，他也可即刻頂上游擊。

值得注意的是，貝茲上周接受西文電台訪問時，就曾吐露：「如果我成為自由球員，我希望能跟林多一起打球，我很喜歡和他在經典賽同隊，如果是跟他一起打球，我會很樂意接受去守二壘，如果是其他人，我會堅持想守游擊。」兩人都來自波多黎各，2017年攜手拿下經典賽亞軍。

這筆交易完成後，貝茲提前完成想與林多一起打球的心願，大都會團隊也很滿意，史考特表示，貝茲的守備多功能性，是相中他的主因；總教練羅哈斯（Jose Rojas）自承在交易得到貝茲前，就是他的球迷。