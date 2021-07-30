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MLB／紅襪補進強打史瓦伯 國民清倉共送走5主力

聯合新聞網 / 綜合報導
史瓦伯。 法新社
史瓦伯。 法新社

今年的大聯盟季中交易可說是驚喜不斷，洋基今投下震撼彈補進小熊隊重砲瑞佐（Anthony Rizzo），而美聯東區龍頭紅襪也補強打擊火力，以農場潛力投手向國民換來強打史瓦伯（Kyle Schwarber）。

史瓦伯今年季初以1年1000萬美元轉戰至國民，他本季出賽72場，有25轟、53分打點的表現，OPS為0.910。不過，他在7月初因右腿拉傷，進入10天傷兵名單，據《USA TODAY Sports》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，史瓦伯目前仍在傷兵名單，預計要數週才會歸隊。

紅襪則是以農場排名第19名的潛力投手A.拉米雷斯（Aldo Ramirez）換來史瓦伯，現年20歲的A.拉米瑞茲，本季在1A出賽8場，成績1勝1敗，防禦率2.08。

除史瓦伯外，國民今天進行清倉大拍賣，陸續將許多大咖選手出清，其中塞揚王牌薛則（Max Scherzer）和明星游擊手透納（Trea Turner）被道奇搶下，左投漢德（Brad Hand）交易至藍鳥，右投哈德森（Daniel Hudson）則是轉戰教士。

東區

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