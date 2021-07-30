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MLB／逃過橫掃命運 光芒大屠殺KO洋基王牌柯爾

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊柯爾被光芒打爆。 路透
洋基隊柯爾被光芒打爆。 路透

今日來到洋基作客光芒系列賽的最後一場，洋基派出王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，但他主投5.1局雖送出10次三振，卻丟掉本季最多的8分，其中7分為責失，後援投手也未能止血，洋基終場以0：14慘敗，而光芒也躲過被橫掃的命運。

洋基今日派出柯爾先發，力拼橫掃光芒，但他主投5.1局，飆出10張老K，被敲6支安打，挨1轟，失8分，其中7分為自責分，另外有2次保送，防禦率從2.74攀升至3.11。

柯爾在第一局的投球就遭遇亂流，投出四壞球保送、被敲安，甚至挨轟，讓光芒一開賽就吃下4分的大局。雖接下來柯爾越投越穩，但到了第6局又出現狀況，光芒也在這個半局展現兇猛攻勢，一連狂攻10分。6局沒投完柯爾就被換下場，接替投球的阿布瑞尤（Albert Abreu）也未能止血，一上場就投出保送，再度形成滿壘局面，接著下一棒菲力普斯（Brett Phillips）轟出右外野方向的全壘打帶來一記重傷害，將比數擴大至10：0。而光芒攻勢還未止息，接下來再敲2支2分砲，比數來到14：0。

賽後柯爾自嘲地說：「當你的先發投手在第一局就掉了4分讓你失望時，這將是非常困難的。」賈納（Brett Gardner）則表示，本來就很難在客場贏得系列賽，更不用說橫掃了，他接著說：「在過去的幾年裡，似乎很難來到這裡贏得一場比賽，更不用說兩三場了。我們今天表現得有點平淡。」

洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）則是讚賞光芒隊先發投手帕蒂諾（Luis Patiño），他說：「帕蒂諾今天投得非常好，我們無法有太多攻勢，我們只打了幾球到警戒區前，但距離還是不夠。之前我們有足夠猛烈的攻勢來贏得球賽，但今天我們完全被封鎖了。」

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