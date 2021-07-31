MLB／今日戰績表 美東龍頭大戰光芒勝紅襪僅半場勝差
MLB今日戰績表
小熊 3：4 國民
費城人 0：7 海盜
皇家 4：6 藍鳥
金鶯 4：3 老虎
紅襪 3：7 光芒
紅人 6：2 大都會
洋基 3：1 馬林魚
釀酒人 9：5 勇士
水手 9：5 遊騎兵
印地安人 4：6 白襪
雙城 1：5 紅雀
運動家 2：0 天使
道奇 ： 響尾蛇
太空人 ： 巨人
洛磯 ： 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:07 皇家 vs. 藍鳥
04:05 太空人 vs. 巨人
04:05 運動家 vs. 天使
06:10 金鶯 vs. 老虎
06:10 紅襪 vs. 光芒
06:10 洋基 vs. 馬林魚
07:05 小熊 vs. 國民
07:05 費城人 vs. 海盜
07:05 水手 vs. 遊騎兵
07:10 紅人 vs. 大都會
07:10 印地安人 vs. 白襪
07:15 雙城 vs. 紅雀
07:20 釀酒人 vs. 勇士
08:10 道奇 vs. 響尾蛇
08:40 洛磯 vs. 教士
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