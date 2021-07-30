聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／沒得打用腿寫紀錄 大谷8月前37轟15盜史上第一人
天使隊今天的安打數和失誤數一樣多，終場以0：4遭運動家隊完封，比賽中仍有亮點，大谷翔平盜壘成功，在7月底就累積37轟、15盜，為大聯盟史上第一人。
大谷今天續任第2棒出賽，在連兩場開轟後，今天幾乎沒有好球可打，全場3度被保送上壘，唯一打數是在第1局被三振出局。
第5局獲得保送後，大谷隨即跑出第15盜，上壘後還與二壘手羅瑞（Jed Lowrie）笑笑地打招呼，轉播單位Bally Sports West稱是：「你所見過最有禮貌的盜壘。」
大谷本季累積37轟、15盜，在7月還沒打完就累積這樣的數據，他是大聯盟史上第一人，The Athletic網站的官方推特在提到這項數據時，還寫著：「噢，對了！他是位投手。」
天使全場只有3支安打，還出現3次失誤，註定被吃得死死的，先發投手邦迪（Dylan Bundy）首局就因1觸身、2四壞保送擠成滿壘，運動家先以二壘方向滾地球送回1分，勞瑞亞諾（Ramon Laureano）二壘打清光壘包，7局再因投手昆塔納（Jose Quintana）的牽制傳球失誤掉分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言