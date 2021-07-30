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MLB／沒得打用腿寫紀錄 大谷8月前37轟15盜史上第一人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天盜壘成功+1，在7月底就累積37轟、15盜，為大聯盟史上第一人。 路透社
大谷翔平今天盜壘成功+1，在7月底就累積37轟、15盜，為大聯盟史上第一人。 路透社

天使隊今天的安打數和失誤數一樣多，終場以0：4遭運動家隊完封，比賽中仍有亮點，大谷翔平盜壘成功，在7月底就累積37轟、15盜，為大聯盟史上第一人。

大谷今天續任第2棒出賽，在連兩場開轟後，今天幾乎沒有好球可打，全場3度被保送上壘，唯一打數是在第1局被三振出局。

第5局獲得保送後，大谷隨即跑出第15盜，上壘後還與二壘手羅瑞（Jed Lowrie）笑笑地打招呼，轉播單位Bally Sports West稱是：「你所見過最有禮貌的盜壘。」

大谷本季累積37轟、15盜，在7月還沒打完就累積這樣的數據，他是大聯盟史上第一人，The Athletic網站的官方推特在提到這項數據時，還寫著：「噢，對了！他是位投手。」

天使全場只有3支安打，還出現3次失誤，註定被吃得死死的，先發投手邦迪（Dylan Bundy）首局就因1觸身、2四壞保送擠成滿壘，運動家先以二壘方向滾地球送回1分，勞瑞亞諾（Ramon Laureano）二壘打清光壘包，7局再因投手昆塔納（Jose Quintana）的牽制傳球失誤掉分。

大谷翔平 天使

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