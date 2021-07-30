MLB／才因手套異物被禁賽 水手隊投手服禁藥被再罰80場

大聯盟自6月起嚴加取締投手使用外部物質，水手隊左投手桑提亞戈（Hector Santiago）日前就成為今年首位因手套「異物」遭到禁賽的球員，不過，他今天更被驗出使用禁藥，將面臨禁賽80場的處分。

桑提亞戈在6月份時，被場上裁判檢查出他的手套上帶有黏性物質，儘管他後來表示手套上僅有松香和自己的手汗並進行上訴，聯盟最後仍判定他違規，處以10場禁賽。桑提亞戈也成為新規上路後，首位也是目前唯一一位被禁賽的球員。

而今天大聯盟消息來源指出，桑提亞戈被檢驗出有外部性睪固酮反應，因此桑提亞戈將被禁賽80場。大聯盟明文禁止服用睪固酮，這是種在許多運動員中都被禁止的表現增強物質，服用後可提升肌力、體力、耐力、爆發力等。