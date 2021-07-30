MLB／國民大拍賣！ 藍鳥換來去年美聯救援王漢德

藍鳥宣佈補強牛棚戰力，將以捕手亞當斯（Riley Adams）從國民換來去年美聯救援王漢德（Brad Hand），據藍鳥隨隊記者指出，藍鳥也將負擔漢德本季尚未領取的上千萬美元薪資。

去年漢德效力於印地安人時，有16次救援機會他全部守下，共計出賽23場飆出29K，防禦率2.05，WHIP值僅0.77，表現相當亮眼。而他本季在國民出賽41場，吃下42.2局，成績5勝5敗，另有21次救援成功，防禦率3.59。

去年季末時，國民與漢德簽下為期一年的短約，不過在那之前就曾傳出藍鳥對他表示有興趣。如今漢德來到藍鳥，藍鳥隨隊記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）指出，藍鳥將支付漢德今年尚未領取的1050萬美元（約2.9億新台幣）薪資，據網站「Cot's Baseball Contracts」數據，剩餘上千萬美元薪資之中的650萬美元（約1.8億新台幣），將在2022至2024年分三期支付。