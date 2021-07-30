MLB／用3屆塞揚補包爾空缺 道奇準備換來薛則、透納

宇宙道奇真的拚了！與國民隊的交易接近尾聲，即將換來3屆塞揚得主薛則（Max Scherzer）及明星游擊手透納（Trea Turner），全力衝擊世界大賽二連霸。

薛則與國民隊的7年2.1億美元合約今年是最後一年，本季年薪3500萬美元為無息延遲支付，他握有拒絕交易條款，但若交易到道奇，他將會點頭轉隊。

透納為2018年國聯盜壘王、2020年安打王，生涯已3次完成完全打擊，他將在明年球季後成為自由球員，也在今年季中上架求售。

教士今天一度傳出在這筆交易談判中領跑，但道奇隨後殺出，送出4名小聯盟球員，包括百大新秀排名第41的捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）、第42的投手葛雷（Josiah Gray），換來兩位重量級球星，兩支球隊都尚未證實消息。

道奇重金找來的包爾（Trevor Bauer），涉入性暴力醜聞遭停職調查中，球團對他的歸隊不抱樂觀，選擇出手爭取薛則並不令人意外。

一旦這筆交易完成，大聯盟目前僅有的兩位現役3屆塞揚得主，克蕭（Clayton Kershaw）、薛則將同隊打拚，道奇折損1屆塞揚得主包爾，用3屆塞揚薛則來補，出手真的很狂。