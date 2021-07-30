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MLB／瑞佐轉戰洋基太興奮 稱是「世界第一的球隊」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊繼續蒐集軍火，今天再向小熊隊交易換來一壘手瑞佐。 美聯社
洋基隊繼續蒐集軍火，今天再向小熊隊交易換來一壘手瑞佐。 美聯社

洋基隊繼續蒐集軍火，今天再向小熊隊交易換來一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），他在2016年世界大賽將最後一個出局數收進手套，如今接受轉隊的命運，他說：「所有的美好事物總會有結束的一天。」對於將披上洋基戰袍難掩期待。

瑞佐握有4座金手套、1座銀棒獎，今天他與布萊恩（Kris Bryant）都未出現在小熊先發名單內，外界已嗅到不尋常，總教練羅斯（David Ross）表示只是輪休，但終究還是有交易發生了。

洋基繼續補強左打戰力，送出2名小聯盟球員換來瑞佐，而小熊也將負擔他年薪1650萬美元裡的550萬美元。

確定被換到洋基後，瑞佐一家人在瑞格利球場內拍紀念照，他也接受芝加哥媒體訪問暢談轉隊心情，他表示，「能到另一支歷史悠久的球隊，這很不可思議，我接到了很多電話和訊息，他們都和我一樣興奮。」

瑞佐表示，「我的家人都來自紐澤西和紐約，我太太的家人來自康乃狄克，接下來3個月會是很特別的機會，我會好好享受。」

瑞佐將在今年球季結束後成為自由球員，但他現在還沒打算多想，「接下來的3個月一定會很有趣，你將看到一場競逐，洋基卯足了全力，先換到了賈羅（Joey Gallo），再來是我，這些作為真的很令人期待。」

瑞佐難掩將前往洋基的興奮，他說：「我真的很幸運，洋基是體壇世界第一的隊伍，這會是一趟有趣的旅程，我已經等不及要去那了。」

洋基 小熊隊

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