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MLB／張育成先發敲長打 紅雀單場4轟金廣鉉成苦主
印地安人隊台灣好手張育成相隔3天後再度先發出賽，今天他4打數有1支二壘安打表現，印地安人也火力全開，從紅雀隊先發投手金廣鉉手中擊出4轟，終場印地安人就以7：2擊退紅雀。
張育成上一次出賽為美國時間25日，該場比賽他3打數未能敲安，不過今天他再度獲得出賽機會，張育成先發擔任第7棒、一壘手。
4局下半，張育成逮到一顆92.2英哩伸卡球敲出中左外野方向深遠的二壘安打，並靠著下一棒安打回到本壘得分。今日張育成總計4打數1安打，跑回1分，賽後打擊率升至0.187。
紅雀隊先發金廣鉉主投2.2局，挨4轟失5分吞敗，也是金廣鉉大聯盟生涯以來單場被打最多全壘打的比賽。印地安人今得分集中在前半段，在2、3、4局都有攻勢，其中3下單局3度砲轟金廣鉉得到4分成為獲勝關鍵。
而印地安人隊先發普里塞克（Zach Plesac）主投5局被敲7安丟2分，另送出4次三振、1次保送，接續的4位牛棚投手成功守城，也讓普里塞克奪下本季第6勝。
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