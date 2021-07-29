MLB／大谷翔平不只37轟領先 挑戰打點王也有雄厚本錢

天使隊日籍球星大谷翔平再度大爆發，最近4場比賽出現3支全壘打，唯一未開轟的比賽還拿下勝投，今天對洛磯隊4局下轟出3分砲，本季第37轟出爐，穩居大聯盟榜首，天使終場8：7獲勝。

大谷在明星賽前33轟紀錄已是大聯盟榜首，後半季賽事開打後，他在前7場比賽只有1支全壘打，接下來4戰追加3轟，這4場合計14個打數出現6支安打，其中一半是全壘打，攻下7分打點，打擊手感完全回來了。

大谷今天3支2，被保送兩次、吞下1K，4局下面對洛磯第3任投手提諾柯（Jesus Tinoco），逮中89英里外角速球，硬是拉成388英尺右外野方向3分砲，一度幫助天使取得領先，讓天使主場16365名球迷看得過癮，興奮大喊：「MVP！」

大谷目前37轟領先藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）5轟，大聯盟全壘打王地位暫時不受動搖，本季累積81分打點也排名第2，只落後紅襪隊狄佛斯（​RafaelDevers）1分，挑戰雙冠王本錢十足。

大谷今天4局下全壘打，幫助天使從1：3變成4：3，洛磯在8局上追成7：7平手，天使8局下靠戈瑟蘭（Phil Gosselin）關鍵安打攻下致勝分，3連戰最後一戰保住勝果。