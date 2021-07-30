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MLB／今日戰績表 光芒打爆洋基王牌柯爾14:0大勝

聯合新聞網 / 整理
光芒隊今天把洋基隊當沙袋打。 路透
光芒隊今天把洋基隊當沙袋打。 路透

MLB今日戰績表

勇士 6：3 大都會

國民 3：1(7局) 費城人

國民 8：11(8局) 費城人

洋基 0：14 光芒

白襪 0：5 皇家

紅人 7：4 小熊

道奇 0：5 巨人

釀酒人 12：0 海盜

金鶯 2：6 老虎

藍鳥 13：1 紅襪

運動家 4：0 天使

洛磯 0：3 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 小熊 vs. 國民

07:07 費城人 vs. 海盜

07:07 皇家 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 老虎

07:10 紅襪 vs. 光芒

07:10 紅人 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 馬林魚

07:20 釀酒人 vs. 勇士

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 運地安人 vs. 白襪

08:15 雙城 vs. 紅雀

09:38 運動家 vs. 天使

09:40 道奇 vs. 響厇蛇

09:45 太空人 vs. 巨人

10:10 洛磯 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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