MLB／大谷翔平第37轟出爐 對洛磯勝投後連兩天開砲

天使隊今天在洛杉磯主場對洛磯隊進行3連戰最後一戰，大谷翔平4局下轟出3分砲，本季第37轟出爐，幫助天使超前比數，大谷在大聯盟全壘打排行榜領先地位愈來愈穩。

大谷1局下首次打擊就揮出安打，4局下面對洛磯第3任投手提諾柯（Jesus Tinoco），揮出388英尺右外野方向3分砲，幫助天使從1：3落後變成4：3超前。

大谷對洛磯3戰大爆發，前天首戰先發7局失1分，以優質內容奪下本季第5勝，也有4打數1安打，打點、得分各1分的表現，昨天第2戰出現本季第36轟，今天追加第37轟，天天上演「大谷秀」。

大聯盟今天所有比賽開打前，大谷以36：32領先全壘打數排名第2的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），藍鳥今天作客波士頓對紅襪隊進行雙重賽，小葛雷諾兩戰合計7打數2安打，但沒有全壘打，目前落後大谷5支全壘打。