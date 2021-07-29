快訊

為拚觀光「加料」歷史？他考證澎湖「南進指揮所」奇談

台2線瑞芳段1聯結槽車追撞3車 雙向交通中斷大塞車

MLB／真的換到了！洋基交易獲得遊騎兵左打巨砲賈羅

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基透過交易換得遊騎兵怪力男賈羅（Joey Gallo），他將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）一同組成可怕的「Power99」三人組。 美聯社
洋基透過交易換得遊騎兵怪力男賈羅（Joey Gallo），他將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）一同組成可怕的「Power99」三人組。 美聯社

洋基球迷心心念念的左打重砲來了！據多家外媒證實，他們確實透過交易換得遊騎兵怪力男賈羅（Joey Gallo），他將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）一同組成可怕的「Power99」三人組。

賈羅攻擊面上的表現優秀，本季打擊三圍.223/.379/.490，並在388個打席敲出25發全壘打，雖然被三振次數多，但保送、全壘打數也高，此外他穩健的防守也是加分項目，雖然習慣以角落外野手出賽，但球探依他的守備能力判斷，要填補洋基中外野的空缺並非是難事，此外賈羅的球隊控制權不只今年，而是持續到2022。

據外電消息指出，為了讓遊騎兵點頭交易，洋基共送出了多達6名新秀，包括史密斯（Josh Smith）、杜朗（Ezequiel Duran）、奧托（Glen Otto）、豪佛（Trevor Hauver）、貝瑞拉（Everson Perira）與威斯奎茲（Randy Vasquez）等，並一併獲得遊騎兵左投金恩（John King），若消息屬實，洋基並沒有出到任何一位農場排名前五的新秀。

金恩

相關新聞

MLB／真的換到了！洋基交易獲得遊騎兵左打巨砲賈羅

洋基球迷心心念念的左打重砲來了！據多家外媒證實，他們確實透過交易換得遊騎兵怪力男賈羅（Joey Gallo），他將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）

MLB／塔提斯又轟出紀錄 最速70轟50盜成百年來第一人

教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天（28日）對上運動家敲出本季第31轟，也是生涯第70轟，生涯前227場比賽就累積70轟50盜，成為聯盟歷史120年來第一人。 塔提斯

MLB／簽約後2年僅先發7場 天才小史又報銷了

自2019年奪冠後，國民與獲得世界大賽MVP的「天才小史」史特拉斯堡簽下7年2.45億美元鉅約，然而他在近兩年僅先發7場，在今日（28日）球團宣布他將動頸部手術，剩餘球季確定報銷。 史特拉斯堡本

MLB／昨天勝投今天全壘打 大谷翔平36轟穩居龍頭

天使隊今天繼續在洛杉磯主場對決洛磯隊，雙方進行3連戰第2戰，大谷翔平5局下揮出兩分砲，本季第36轟出爐，仍在大聯盟穩居領...

MLB／今日戰績表 道奇貝林格關鍵失誤飲恨給巨人

MLB今日戰績表 馬林魚 7：3 金鶯 釀酒人 9：0 海盜 國民 6：4 費城人 勇士 12：5 大都會 洋基 4：3 光芒 紅雀 4：2 印地安人 藍鳥 （延賽） 紅襪 響尾蛇 4

MLB／王牌薛則告別國民隊？記者曝交易將在短時間內發生

距離「731交易大限」只剩短短4天，本季戰績陷入泥淖的國民隊預計出售合約年限僅剩最後2個月的塞揚王牌薛則（Max Scherzer），大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導共有多達14支大聯盟球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。