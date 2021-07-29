MLB／真的換到了！洋基交易獲得遊騎兵左打巨砲賈羅

洋基球迷心心念念的左打重砲來了！據多家外媒證實，他們確實透過交易換得遊騎兵怪力男賈羅（Joey Gallo），他將與「法官」賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）一同組成可怕的「Power99」三人組。

賈羅攻擊面上的表現優秀，本季打擊三圍.223/.379/.490，並在388個打席敲出25發全壘打，雖然被三振次數多，但保送、全壘打數也高，此外他穩健的防守也是加分項目，雖然習慣以角落外野手出賽，但球探依他的守備能力判斷，要填補洋基中外野的空缺並非是難事，此外賈羅的球隊控制權不只今年，而是持續到2022。

據外電消息指出，為了讓遊騎兵點頭交易，洋基共送出了多達6名新秀，包括史密斯（Josh Smith）、杜朗（Ezequiel Duran）、奧托（Glen Otto）、豪佛（Trevor Hauver）、貝瑞拉（Everson Perira）與威斯奎茲（Randy Vasquez）等，並一併獲得遊騎兵左投金恩（John King），若消息屬實，洋基並沒有出到任何一位農場排名前五的新秀。