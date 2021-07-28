MLB／塔提斯又轟出紀錄 最速70轟50盜成百年來第一人
教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天（28日）對上運動家敲出本季第31轟，也是生涯第70轟，生涯前227場比賽就累積70轟50盜，成為聯盟歷史120年來第一人。
塔提斯今面對運動家投手卡普利安（James Kaprielian），首打席就敲出二壘安打上壘，3局再敲2分砲將分差縮小至1分，終場教士也在5局的大反攻後逆轉得勝，以7：4氣走運動家。
這值得紀念的一發全壘打不但更加穩固塔提斯國聯全壘打王的寶座，這也是他大聯盟生涯的第70轟，據記者藍絲（Sarah Langs）推特數據顯示，塔提斯成為自1901年以來，第一位僅花227場比賽就達成70轟50盜的選手，若範圍改為任227場比賽達成，完成的也僅有邦茲（Barry Bonds）一人。
Fernando Tatis Jr just hit his 70th career HR. He has 50 SB, too.— Sarah Langs (@SlangsOnSports) July 28, 2021
He's the only player since at least 1901 with 70+ HR & 50+ SB in his 1st 227 games
Only other player to do that in ANY 227-game span: Barry Bonds
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言