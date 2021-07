MLB／塔提斯又轟出紀錄 最速70轟50盜成百年來第一人

教士隊超新星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)今天(28日)對上運動家敲出本季第31轟,也是生涯第70轟,生涯前227場比賽就累積70轟50盜,成為聯盟歷史120年來第一人。

塔提斯今面對運動家投手卡普利安(James Kaprielian),首打席就敲出二壘安打上壘,3局再敲2分砲將分差縮小至1分,終場教士也在5局的大反攻後逆轉得勝,以7:4氣走運動家。

這值得紀念的一發全壘打不但更加穩固塔提斯國聯全壘打王的寶座,這也是他大聯盟生涯的第70轟,據記者藍絲(Sarah Langs)推特數據顯示,塔提斯成為自1901年以來,第一位僅花227場比賽就達成70轟50盜的選手,若範圍改為任227場比賽達成,完成的也僅有邦茲(Barry Bonds)一人。

Fernando Tatis Jr just hit his 70th career HR. He has 50 SB, too.



He's the only player since at least 1901 with 70+ HR & 50+ SB in his 1st 227 games



Only other player to do that in ANY 227-game span: Barry Bonds