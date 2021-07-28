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MLB／塔提斯又轟出紀錄 最速70轟50盜成百年來第一人

聯合新聞網 / 綜合報導
塔提斯（Fernando Tatis Jr.）開轟後不忘招牌甩棒。 美聯社
塔提斯（Fernando Tatis Jr.）開轟後不忘招牌甩棒。 美聯社

教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天（28日）對上運動家敲出本季第31轟，也是生涯第70轟，生涯前227場比賽就累積70轟50盜，成為聯盟歷史120年來第一人。

塔提斯今面對運動家投手卡普利安（James Kaprielian），首打席就敲出二壘安打上壘，3局再敲2分砲將分差縮小至1分，終場教士也在5局的大反攻後逆轉得勝，以7：4氣走運動家。

這值得紀念的一發全壘打不但更加穩固塔提斯國聯全壘打王的寶座，這也是他大聯盟生涯的第70轟，據記者藍絲（Sarah Langs）推特數據顯示，塔提斯成為自1901年以來，第一位僅花227場比賽就達成70轟50盜的選手，若範圍改為任227場比賽達成，完成的也僅有邦茲（Barry Bonds）一人。

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