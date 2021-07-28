MLB／昨天勝投今天全壘打 大谷翔平36轟穩居龍頭

天使隊今天繼續在洛杉磯主場對決洛磯隊，雙方進行3連戰第2戰，大谷翔平5局下揮出兩分砲，本季第36轟出爐，仍在大聯盟穩居領先，天使投手群崩盤，終場3：12落敗，終止最近3連勝。

昨天3連戰首戰，大谷同場二刀流，不但先發7局失1分，以優質內容奪下本季第5勝，也有4打數1安打，打點、得分各1分的表現。

今天第2戰，大谷回到指定打擊角色，5局下從洛磯先發投手剛伯（Austin Gomber）的手中，轟出426英尺中外野兩分砲，幫助天使破蛋，但當時比數已是2：12。

天使大幅落後，毫無能力挽回戰局，大谷全場4打數1安打，攻下兩分打點，三振兩次、保送1次，本季打擊率2成76。

大谷在明星賽前33轟，也是大聯盟唯一突破30轟的打者，明星賽後10場比賽追加3轟，穩住領先地位；藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）明星賽前28轟，明星賽後9場比賽4轟、最近4戰掛零，目前落後大谷4轟暫居第2，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）31轟在國聯排名榜首。