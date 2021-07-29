MLB／今日戰績表 大谷37轟出爐天使險勝洛磯

自2019年奪冠後，國民與獲得世界大賽MVP的「天才小史」史特拉斯堡簽下7年2.45億美元鉅約，然而他在近兩年僅先發7場，在今日（28日）球團宣布他將動頸部手術，剩餘球季確定報銷。 史特拉斯堡本

2021-07-28 14:02