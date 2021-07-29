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MLB／今日戰績表 大谷37轟出爐天使險勝洛磯

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平37轟出爐。 路透
大谷翔平37轟出爐。 路透

MLB今日戰績表

老虎 17：14 雙城

紅雀 2：1 印地安人

藍鳥 1：4 紅襪

藍鳥 4：1 紅襪(雙重戰)

太空人 11：4 水手

運動家 10：4 教士

洋基 3：1(10局) 光芒

馬林魚 7：8 金鶯

釀酒人 7：2 海盜

國民 (延賽) 費城人

勇士 1：2 大都會

響尾蛇 3：2 遊騎兵

紅人 8：2 小熊

白襪 2：3 皇家

洛磯 7：8 天使

道奇 8：0 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 勇士 vs. 大都會

01:05 國民 vs. 費城人

01:10 洋基 vs. 光芒

02:10 白襪 vs. 皇家

02:20 紅人 vs. 小熊

03:45 洛磯 vs. 巨人

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:10 金鶯 vs. 老虎

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

09:38 運動家 vs. 天使

10:10 洛磯 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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