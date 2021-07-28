MLB／簽約後2年僅先發7場 天才小史又報銷了

自2019年奪冠後，國民與獲得世界大賽MVP的「天才小史」史特拉斯堡簽下7年2.45億美元鉅約，然而他在近兩年僅先發7場，在今日（28日）球團宣布他將動頸部手術，剩餘球季確定報銷。

史特拉斯堡本賽季打打停停，合計只出賽5場、21.2局送出21次三振、防禦率4.57，去年縮水賽季也僅先發2場，合計2年先發7場，而他的年薪3500萬，平均一場先發就可以賺進1000萬美元。

就外媒報導，史特拉斯堡被診斷出神經型胸廓出口症候群，將於美國時間週三進行頸部手術，本季提前宣告報銷。總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）透露：「他現在心情相當低落，希望他可以為明年春訓做好準備，我知道健康的他具備多少實力。」