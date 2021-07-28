MLB／今日戰績表 道奇貝林格關鍵失誤飲恨給巨人

七月的交易大限，向來是大聯盟的目光焦點，被看好衝擊季後賽門票甚至冠軍的球隊，趁此機會補強陣容較弱的環節，寄望在高強度的舞台走得更遠，戰績欠佳的隊伍則放眼未來，精打細算考慮以手上擁有的「賣相」較佳的球員

2021-07-28 07:00