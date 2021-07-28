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MLB／今日戰績表 道奇貝林格關鍵失誤飲恨給巨人

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊貝林格。 路透
道奇隊貝林格。 路透

MLB今日戰績表

馬林魚 7：3 金鶯

釀酒人 9：0 海盜

國民 6：4 費城人

勇士 12：5 大都會

洋基 4：3 光芒

紅雀 4：2 印地安人

藍鳥 （延賽） 紅襪

響尾蛇 4：5 遊騎兵

紅人 7：4 小熊

白襪 5：3 皇家

老虎 6：5(11局) 雙城

洛磯 12：3 天使

道奇 1：2 巨人

太空人 8：6 水手

運動家 4：7 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 老虎 vs. 雙城

01:10 紅雀 vs. 印地安人

02:10 藍鳥 vs. 紅襪

03:40 太空人 vs. 水手

04:10 運動家 vs. 教士

07:00 洋基 vs. 光芒

07:05 馬林魚 vs. 金鶯

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:05 國民 vs. 費城人

07:10 勇士 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 紅襪(雙重戰)

08:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵

08:05 紅人 vs. 小熊

08:10 白襪 vs. 皇家

09:38 洛磯 vs. 天使

09:45 道奇 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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