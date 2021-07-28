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MLB／王牌薛則告別國民隊？記者曝交易將在短時間內發生

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
距離「731交易大限」只剩短短4天，本季戰績陷入泥淖的國民隊預計出售合約年限僅剩最後2個月的塞揚王牌薛則（Max Scherzer）。 美聯社
距離「731交易大限」只剩短短4天，本季戰績陷入泥淖的國民隊預計出售合約年限僅剩最後2個月的塞揚王牌薛則（Max Scherzer）。 美聯社

距離「731交易大限」只剩短短4天，本季戰績陷入泥淖的國民隊預計出售合約年限僅剩最後2個月的塞揚王牌薛則（Max Scherzer），大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導共有多達14支大聯盟球隊在爭奪，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）也透露這樁交易將在短時間內發生。

羅森索透露這筆交易將會在未來24至48小時內發生，先前也有消息傳出，薛則對自己的10-5拒絕交易條款持開放態度，已準備好被交易至任何球隊的準備，不過傾向加入西岸球隊。

西岸的幾支球隊，如道奇、巨人、教士都是極具競爭力且擁有交易籌碼的球隊，另外美聯的紅襪、光芒、藍鳥、太空人與同分區的大都會也是潛在競爭者，值得一提的是，薛則本季的薪資就佔了光芒全隊的一半。

薛則近日因三頭肌痠痛跳過一次先發，現在距離交易大限僅剩4天，他在國民的最後一場先發登板可能已經宣告結束，本季的他雖已年屆37歲，仍繳出105局、防禦率2.83的頂尖成績，球速也不見下滑，速球揮空率甚至仍為高居聯盟第一的33.9%。

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