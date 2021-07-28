MLB／王牌薛則告別國民隊？記者曝交易將在短時間內發生

距離「731交易大限」只剩短短4天，本季戰績陷入泥淖的國民隊預計出售合約年限僅剩最後2個月的塞揚王牌薛則（Max Scherzer），大聯盟記者海曼（Jon Heyman）報導共有多達14支大聯盟球隊在爭奪，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）也透露這樁交易將在短時間內發生。

Interest is predictably immense in Max Scherzer, who is suddenly the most impactful guy on the market and very likely to be traded. There are said to be about 14 teams that have called, including some barely in the race. — Jon Heyman (@JonHeyman) July 27, 2021

羅森索透露這筆交易將會在未來24至48小時內發生，先前也有消息傳出，薛則對自己的10-5拒絕交易條款持開放態度，已準備好被交易至任何球隊的準備，不過傾向加入西岸球隊。

西岸的幾支球隊，如道奇、巨人、教士都是極具競爭力且擁有交易籌碼的球隊，另外美聯的紅襪、光芒、藍鳥、太空人與同分區的大都會也是潛在競爭者，值得一提的是，薛則本季的薪資就佔了光芒全隊的一半。

薛則近日因三頭肌痠痛跳過一次先發，現在距離交易大限僅剩4天，他在國民的最後一場先發登板可能已經宣告結束，本季的他雖已年屆37歲，仍繳出105局、防禦率2.83的頂尖成績，球速也不見下滑，速球揮空率甚至仍為高居聯盟第一的33.9%。