MLB／太空人開交易大限前第一槍 卻引水手球員極度不滿

太空人與同為美聯西區的水手隊進行交易,他們送出三壘手托羅(Abraham Toro)與史密斯(Joe Smith),換來終結者葛瑞夫曼(Kendall Graveman)與蒙特洛(Rafael Montero)以補強牛棚戰力,然而此舉卻讓水手球隊對自家總管迪波托(Jerry Dipoto)極度不滿。

水手目前以55勝46敗名列分區第三,近十場比賽斬獲7勝的他們似乎尚未脫離競爭行列,距離外卡名額僅有4場勝差,相較分區龍頭太空人也僅有6場,因此不少球員對總管迪波托的這個交易動作感到相當沮喪,認為他澆熄了水手衝擊季後賽的機會。

太空人本季牛棚防禦率為4.15,名列聯盟30隊中第16名,補進葛瑞夫曼的確有機會助他們在季後賽走得更遠,至於水手獲得的交易主菜托羅本季打擊三圍.211/ .287/ .385,雖然大聯盟實績看似不突出,然而他在小聯盟3A卻有著wRC+ 171的超暴力成績,且年僅24歲,其實是眾數據派球探眼中的璞玉。

面對自家球員的不滿,迪波托透過媒體表示,「交易內容看似不合理,但後續仍會有其他動作。」似乎也並未完全放棄衝擊季後賽的機會。

Mariners players were upset to the point of tears. After their stirring comeback against first place Houston made it 4 straight wins and pushed them into to the race, the front office executed an alltime buzzkill — trading star closer Kendall Graveman, to Houston no less. https://t.co/JH6EO1Oujq