MLB／太空人開交易大限前第一槍 卻引水手球員極度不滿

太空人與同為美聯西區的水手隊進行交易，他們送出三壘手托羅（Abraham Toro）與史密斯（Joe Smith），換來終結者葛瑞夫曼（Kendall Graveman）與蒙特洛（Rafael Montero）以補強牛棚戰力，然而此舉卻讓水手球隊對自家總管迪波托（Jerry Dipoto）極度不滿。

Welcome to Houston, Kendall Graveman and Rafael Montero! 🤘#ForTheH pic.twitter.com/Zsc8pazi6B — Houston Astros (@astros) July 27, 2021

水手目前以55勝46敗名列分區第三，近十場比賽斬獲7勝的他們似乎尚未脫離競爭行列，距離外卡名額僅有4場勝差，相較分區龍頭太空人也僅有6場，因此不少球員對總管迪波托的這個交易動作感到相當沮喪，認為他澆熄了水手衝擊季後賽的機會。

太空人本季牛棚防禦率為4.15，名列聯盟30隊中第16名，補進葛瑞夫曼的確有機會助他們在季後賽走得更遠，至於水手獲得的交易主菜托羅本季打擊三圍.211/ .287/ .385，雖然大聯盟實績看似不突出，然而他在小聯盟3A卻有著wRC+ 171的超暴力成績，且年僅24歲，其實是眾數據派球探眼中的璞玉。

面對自家球員的不滿，迪波托透過媒體表示，「交易內容看似不合理，但後續仍會有其他動作。」似乎也並未完全放棄衝擊季後賽的機會。