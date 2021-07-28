交易大限磨刀霍霍 克魯茲、弗瑞茲爾加柴添火

七月的交易大限，向來是大聯盟的目光焦點，被看好衝擊季後賽門票甚至冠軍的球隊，趁此機會補強陣容較弱的環節，寄望在高強度的舞台走得更遠，戰績欠佳的隊伍則放眼未來，精打細算考慮以手上擁有的「賣相」較佳的球員，換回較年輕、可控制權期長的生澀菜鳥或是農場新秀，多筆球員流動使得球迷眼花撩亂，瞬息萬變。

近來有三筆交易，雖然都不是最「頂級」的球員，但各取所需，新東家將能用更整齊的投打陣容拚搏剩餘賽季、瞄準金盃。

光芒、雙城交易

老將克魯茲雖然只能擔任指定打擊，但他的打擊表現就是穩到不行，少有長期低潮。光芒想要跟紅襪爭美聯東區王座，換來克魯茲後更添勝算。 美聯社

未見老態的「老妖怪」克魯茲（Nelson Cruz）是雙城近年的攻堅主力，連兩年拿下銀棒獎、MVP票選更名列前十，在雙城期間共留下258場出賽，76發全壘打排名隊史第35名，三圍是.304/.386/.598（誇張的是這是他的39-41歲球季！），更重要的是季後賽輸出穩定，2019年美聯分區系列賽首戰對洋基敲陽春砲、2020年兩場外卡戰都以二壘安打打進雙城唯一分數，17發季後賽全壘打和歐提茲（David Ortiz）、湯米（Jim Thome）、柯瑞亞（Carlos Correa）並列史上第九，豐富的經驗能提供光芒打線巨大安定感和拉抬休息室氣氛，果不其然，來到光芒後的三場比賽就敲兩轟，成為隊史第二老開轟的球員。

光芒交易給雙城的兩名投手萊恩（Joe Ryan）、史卓特曼（Drew Strotman）都是高成熟度的類型、離大聯盟相當接近（但在人才濟濟的光芒可能沒有充分的空間），最遲明年就會「開箱」，若順利的話能進駐輪值，再不濟也應可以當長中繼。

教士、海盜交易

海盜在近年早已成為強隊的人才培育中心，果然二壘手弗瑞茲爾(左)今年剛異軍突起，馬上就被打線已經很強的教士相中。弗瑞茲爾打擊能力好，又能守備多個位置，讓教士調度可以更加靈活。 美聯社

海盜將本季大爆發的弗瑞茲爾（Adam Frazier）交易給教士，讓他成為現代棒球（1900年）以來第三位季中被交易的安打王（交易當下），前兩位是1990年麥基（Willie McGee）和1957年薛恩丁斯特（Red Schoendienst）。

弗瑞茲爾的BABIP證明了亮眼的帳面數據有「強運」加持，擊球並不強勁，但極低的揮空率、平均以上的腳程和能守二壘和外野的優勢能增加戰術彈性，且2023年才成為自由球員，海盜則以他換來三名球員，其中21歲的馬卡諾（Tucupita Marcano）有雙飛毛腿，前陣子已在大聯盟亮相過，假以時日或許能在大聯盟佔據一席之地。

運動家、小熊交易

老將查芬在大聯盟打滾多年，即將達成100中繼點，生涯BAA.228本已不錯，今年竟然更只有.154。運動家牛棚本來就強，再添查芬之後似乎可跟釀酒人的超級牛棚比美了。 美聯社

31歲查芬（Andrew Chafin）是少數左投右打的投手，2011年選秀以首輪之姿受青睞，遠至2014年還是先發投手時，曾在響尾蛇有打出安打的表現，今年是小熊主力牛棚之一，39.1局只被擊出一發全壘打，防禦率2.06、WHIP不到1，保送率和往年相比亦顯著下降，壓制力不俗，繳出「生涯年」，五月和六月合計超過20局僅失1分，憑藉二縫和滑球與打者周旋，無論左右打都討不到便宜（尤其滑球的揮空率高達52.3%）。生涯累積384場出賽、99次中繼成功，為原本就有崔維諾（Lou Trivino）、派提特（Yusmeiro Petit）、迪克曼（Jake Diekman）、羅莫（Sergio Romo）的牛棚注入強心針，這位綽號「Sheriff（警長）」的當打之年中生代，將來到美國西部打拚、為生涯首次世界大賽奮戰。

小熊在這筆交易中獲得一位3A外野手戴克曼（Greg Deichmann）和1A的年輕投手帕蘭西亞（Daniel Palencia），小熊和運動家的交易讓我想到七年前羅素（Addison Russell）交易案，當時小熊換到未來，哈默（Jason Hammel）和薩馬甲（Jeff Samardzija）則對運動家幫助有限，外卡戰惜敗給竄起的黑馬皇家。

除了積極的教士以及尋求連霸的道奇，藍鳥、白襪、釀酒人、大都會、太空人、水手和費城人也都可能扮演「強，還要更強」的代言人，在交易大限前「幹大事」。史托利（Trevor Story）、布萊恩（Kris Bryant）、艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、吉布森（Kyle Gibson）和薛則（Max Scherzer）等人待價而沽，就看獎落誰家。

小熊本季有「清倉大拍賣」的企圖，主力球星布萊恩已成為熱門的交易人選。 美聯社

註：本篇數據截至台灣時間7月28日賽前。