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MLB／赫曼對紅襪前6局無安打 洋基上一位達成者是07年王建民

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基昨日客場對付紅襪，先發投手赫曼（Domingo German）大殺四方，主投7局僅失1分，甚至上演7局無安打。 美聯社
洋基昨日客場對付紅襪，先發投手赫曼（Domingo German）大殺四方，主投7局僅失1分，甚至上演7局無安打。 美聯社

洋基昨日（27日）客場對付紅襪，先發投手赫曼（Domingo German）大殺四方，主投7局僅失1分，甚至上演7局無安打，聯盟紀錄顯示，上一位對紅襪投出至少6局無安打的洋基球員，要追溯至2007年的台灣之光王建民。

赫曼昨役主投7局僅被敲1支安打，送出1次保送與10次三振，其中前7局紅襪打者完全拿他沒辦法，直到8局續投才被佛杜戈（Alex Verdugo）敲出二壘安打終結紀錄，不過接手的洋基牛棚崩盤，羅艾西加（Jonathan Loaisiga）與布里頓（Zack Britton）兩人不但葬送4分領先，還讓紅襪逆轉取得1分超前，終場也以4：5輸球。

據《ESPN》紀錄顯示，赫曼是自2007年8月的王建民之後首位洋基球員面對紅襪繳出至少6局無安打紀錄，7局無安打則是要追溯至2001年的穆西納（Mike Mussina）。

當年拿下19勝的王建民，該場比賽他前6局沒有被敲任何安打，第7局才被「光頭殺手」尤克里斯（Kevin Youkilis）敲安破功。

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