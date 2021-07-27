MLB／確診後已打擊訓練 「法官」賈吉有望本週回歸

於明星賽週意外染疫的洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge），今天（27日）已經順利出席訓練基地的打擊練習，預計最快會在本週回歸。

賈吉和隊友東岡凱爾（Kyle Higashioka）兩人都在7月16日時被球團放入疫情傷兵名單，當時一共傳出有多達6名陣中球員確診，導致明星賽後的第一場基襪大戰延期舉辦。

據《美聯社》報導，賈吉在今日已經隨隊友東岡凱爾一同在位於坦帕灣的訓練基地進行打擊練習，而另一名因左膝發炎進入傷兵名單的沃特（Luke Voit）也同場出席。

洋基目前戰績為51勝47敗，名列美聯東區第三，距離龍頭的紅襪還有9.5場勝差，少了幾位重砲的他們近10場戰績僅能勉強以5勝5敗持平，晉級季後賽之路將愈加艱辛。