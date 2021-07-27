MLB／今日戰績表 又是逆轉勝紅襪氣走藍鳥
MLB今日戰績表
勇士 2：0(7局) 大都會
勇士 0：1(7局) 大都會(雙重戰)
藍鳥 4：5 紅襪
國民 5：6 費城人
紅人 5：6 小熊
白襪 3：4 皇家
老虎 5：6(10局) 雙城
洛磯 2：6 天使
太空人 ： 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 馬林魚 vs. 金鶯
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:05 國民 vs. 費城人
07:10 勇士 vs. 大都會
07:10 洋基 vs. 光芒
07:10 紅雀 vs. 印地安人
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
08:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵
08:05 紅人 vs. 小熊
08:10 白襪 vs. 皇家
08:10 老虎 vs. 雙城
09:38 洛磯 vs. 天使
09:45 道奇 vs. 巨人
10:10 太空人 vs. 水手
10:10 運動家 vs. 教士
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