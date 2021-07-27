MLB／今日戰績表 又是逆轉勝紅襪氣走藍鳥

遊騎兵本季是鐵了心要「坦」到底，今（26日）對上分區戰績最佳的太空人以1：3吞敗，不但3連戰遭橫掃，近期更吞下12連敗，創下隊史近29年來最難堪紀錄。 太空人今派上陣中王牌葛蘭基（Zack Gr

2021-07-26 15:31