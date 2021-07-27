快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

MLB／今日戰績表 又是逆轉勝紅襪氣走藍鳥

聯合新聞網 / 整理
佛度戈八局下敲出逆轉兩分砲。 法新社
佛度戈八局下敲出逆轉兩分砲。 法新社

MLB今日戰績表

勇士 2：0(7局) 大都會

勇士 0：1(7局) 大都會(雙重戰)

藍鳥 4：5 紅襪

國民 5：6 費城人

紅人 5：6 小熊

白襪 3：4 皇家

老虎 5：6(10局) 雙城

洛磯 2：6 天使

太空人 ： 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 馬林魚 vs. 金鶯

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:05 國民 vs. 費城人

07:10 勇士 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 光芒

07:10 紅雀 vs. 印地安人

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

08:05 響尾蛇 vs. 遊騎兵

08:05 紅人 vs. 小熊

08:10 白襪 vs. 皇家

08:10 老虎 vs. 雙城

09:38 洛磯 vs. 天使

09:45 道奇 vs. 巨人

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 運動家 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／投手大谷7局好投奪第5勝 麥登愛他的球衣髒兮兮

大谷翔平「雙刀」出賽，果然又忙得滿場飛奔，此役繳出7局、失1分，他的全場最後1球用100哩火球賞出三振，天使終場以6：2...

MLB／今日戰績表 又是逆轉勝紅襪氣走藍鳥

MLB今日戰績表 勇士 2：0(7局) 大都會 勇士 0：1(7局) 大都會(雙重戰) 藍鳥 4：5 紅襪 國民 5：6 費城人 紅人 5：6 小熊 白襪 3：4 皇家 老虎 5：6(1

MLB／大谷再度同場雙刀 首局安打、打點加盜壘又寫紀錄

天使隊大谷翔平今天再度開啟「雙刀」，面對洛磯隊擔任先發投手、第2棒，第1局就十足搶戲，在投手丘上送出1次三振，打擊區上以...

MLB／再遇分區最佳太空人 遊騎兵苦吞12連敗

遊騎兵本季是鐵了心要「坦」到底，今（26日）對上分區戰績最佳的太空人以1：3吞敗，不但3連戰遭橫掃，近期更吞下12連敗，創下隊史近29年來最難堪紀錄。 太空人今派上陣中王牌葛蘭基（Zack Gr

MLB／最強牛棚崩盤 洋基8局遭紅襪逆轉5分吞敗

洋基今（26日）客場對付紅襪，先發投手赫曼（Domingo German）大殺四方，主投7局僅失1分，8局下場前還有著4：0的領先，不料最引以為傲的牛棚陣容在該局崩盤，單局被連下5分，終場就以4：5慘

MLB／主場敬遠大谷被噓爆 雙城教頭慶幸：不用再面對他了

雙城今（26日）於主場迎戰天使，8局上2：3落後時選擇保送日籍好手大谷翔平，遭到主場球迷怒噓，最終雙城仍以2：6不敵天使。賽後教頭波德利（Rocco Baldelli）表示：「無論如何都會避開他。」由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。