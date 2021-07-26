MLB／再遇分區最佳太空人 遊騎兵苦吞12連敗

遊騎兵本季是鐵了心要「坦」到底，今（26日）對上分區戰績最佳的太空人以1：3吞敗，不但3連戰遭橫掃，近期更吞下12連敗，創下隊史近29年來最難堪紀錄。

太空人今派上陣中王牌葛蘭基（Zack Greinke）先發登板，37歲的他主投6局，僅因5局上挨懷特（Eli White）陽春砲失1分，笑納本季第10勝，遊騎兵全場也只有這1分進帳，三壘手霍特（Brock Holt）與教頭伍德沃德（Chris Woodward）還因不滿主審好球帶判決，接連被驅逐出場。

據《美聯社》報導，這12連敗已追平遊騎兵隊史次長連敗紀錄，最長則是1972年9月時的15連敗，當時球隊才剛從華盛頓移師至德州，本季的他們則是決心坦到底，外界預估他們將於交易大限前他們將兜售左打重砲賈羅（Joey Gallo），換取其他未來潛力股。