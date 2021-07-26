MLB／最強牛棚崩盤 洋基8局遭紅襪逆轉5分吞敗

洋基今（26日）客場對付紅襪，先發投手赫曼（Domingo German）大殺四方，主投7局僅失1分，8局下場前還有著4：0的領先，不料最引以為傲的牛棚陣容在該局崩盤，單局被連下5分，終場就以4：5慘遭紅襪逆轉吞敗，兩隊勝差再度來到9場。

赫曼此役狀況極佳，前7局甚至上演無安打比賽，直到8局續投時被佛度戈（Alex Verdugo）敲出二壘安打破功，他也被教練團換下場休息，此時洋基派上鐵牛之一的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）登板，沒想到他一度成為發球機，被紅襪連4名打者敲安，接手的布里頓（Zack Britton）上場止血，卻也被2名打者敲出滾地球進帳打點，兩人不但葬送4分領先，還讓紅襪逆轉取得1分超前，終場也以4：5輸球。

短短一個半局，紅襪該場比賽的奪勝機率由7.4%逆轉到74.4%，先發投手培瑞茲（Martin Perez）說道：「我們永不停歇。」有打點貢獻的赫南德茲（Kike Hernandez）也稱：「很重要的逆轉勝，即使不是最重大的，對我們來說也是相當重要的比賽。」

至於洋基隊方面，羅艾西加賽後相當沮喪，他表示今天無論是滑球或伸卡球都投不進想要的位置，「我本季有很多重要的投球表現，很可惜今天並不像過往那樣的好，今天不是我的日子，這場敗仗很傷士氣。」