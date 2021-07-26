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MLB／主場敬遠大谷被噓爆 雙城教頭慶幸：不用再面對他了

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平（中）。 美聯社
大谷翔平（中）。 美聯社

雙城今（26日）於主場迎戰天使，8局上2：3落後時選擇保送日籍好手大谷翔平，遭到主場球迷怒噓，最終雙城仍以2：6不敵天使。賽後教頭波德利（Rocco Baldelli）表示：「無論如何都會避開他。」由於這賽季不會再對上天使，他也鬆了口氣說：「不用再碰上大谷翔平了。」

大谷翔平下半季數據稍有下修，此役再展MVP競爭者潛力，單場3打數2安打，其中包括6局下個人本季第35發全壘打，另獲1次保送，打擊率上調至.277，攻擊指數（OPS）1.046。

時間回到8局上，當時2出局，二、三壘有人，輪到大谷翔平上場打擊，雙城總教練波德利下達故意保送戰術，卻被主場球迷怒噓，不過這戰術在解決了下一棒的厄普頓（Justin Upton）後正式宣告奏效。天使教頭麥登（Joe Maddon）也在賽後笑稱：「我也在噓啊！但波德利那是正確的決定。」

波德利賽後坦言：「大谷翔平是位很棒的球員，換作是其他教練，每個人都會這麼做（故意保送）。」結束與天使的四連戰，兩隊在接下來的例行賽不會再碰頭，他也鬆了一口氣，表示：「我很欣慰，因為這個賽季不用再碰上大谷翔平了。」

大谷翔平 天使 雙城

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