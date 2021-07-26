MLB／宇宙教士又出手 換來安打王組全明星內野

近年為了爭冠大撒幣的教士隊，毫無意外又在交易大限前當買家，今天傳出向海盜隊換來現居安打榜領先的弗瑞茲爾（Adam Frazier），兩隊都尚未證實消息。

弗瑞茲爾目前成績為打擊率0.324、上壘率0.388、長打率0.448，以125支安打居大聯盟領先，使他成為現代棒球（1900年）以來，第三位在季中被交易的安打榜領先者，前兩人為1990年麥基（Willie McGee）、1957年薛恩丁斯特（Red Schoendienst）。

今年是弗瑞茲爾的大聯盟生涯第6年，首度入選明星賽，完成這筆交易後，教士可排出全明星級的內野陣容，分別是一壘柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、二壘弗瑞茲爾、游擊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、三壘馬恰多（Manny Machado）。

弗瑞茲爾可站二壘、外野，來到教士後的定位尚未揭曉，據大聯盟官網引述高團高層看法，他們相中的是他的打擊能力將讓教士更好；一般預料，可能將柯朗沃斯移往一壘，弗瑞茲爾負責二壘。

教士的交易包裹將送出3名新秀，以農場排名第5的內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）為首，加上右投米里亞諾（Michell Miliano）、外野手蘇文斯基（Jack Suwinski）。