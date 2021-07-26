快訊

衛福部同意 疫苗開放AZ+mRNA混打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平擊出本季第35轟 全壘打數領先聯盟群雄

中央社 / 明尼亞波利斯25日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平。 美聯社
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平擺脫明星賽後的低潮，今天擊出球飛行距離414英尺（約126公尺）的本季第35轟，助球隊以6比2擊敗明尼蘇達雙城。

據大聯盟官網，這場比賽來到6局上，1出局後輪由大谷翔平站上打擊區，面對後援左投庫隆比（Danny Coulombe）投出的時速85.3英里滑球，大棒一揮擊出球落在右外野看台的本季第35支全壘打，助天使以3比2取得領先。

報導說，這也是大谷翔平本季面對左投擊出的第12支全壘打，而他面對左投的打擊率優於對決右投。

據大聯盟官方數據系統Statcast，大谷翔平的這支全壘打球飛行414英尺落地，「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，球飛出的瞬間球速）時速112.6英里（時速約181公里）。

大谷翔平再度開轟前，23日的比賽他並未排入先發打序，並且過去6場比賽有點陷入低潮，打擊率只有1成67，包括分別擊出1支全壘打與二壘安打，而且被三振14次。

不過他逐漸找回打擊手感，包括24日天使2比1擊敗雙城的比賽中，他擊出兩支二壘安打，今天則是3打數兩安包括1支全壘打，並且獲得故意四壞保送。

而天使明天回到主場與科羅拉多洛磯的對壘，將由他挑戰本季第15度先發主投。

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 大谷翔平兩支安打天使勝雙城

MLB／大谷翔平吞3K 麥登遭驅逐出場要主審自省

MLB／大谷翔平飆6局無失分 天使在他退場就崩了

MLB／大谷翔平34轟出爐 麥登：他不是累 只是揮棒機制跑掉

相關新聞

三游雙星當基石神速重建 紅襪將洋基狠狠踩在腳下

洋基終於贏了。在作客芬威球場的四連戰吞下兩連敗後，昨天靠八局上一輪猛攻跟九下終結者查普曼（Aroldis Chapman）「好不容易」救援成功（雖然過程還是很抖），終於拿下艱難的一勝。即便獲勝，洋基還

MLB／大谷翔平擊出本季第35轟 全壘打數領先聯盟群雄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平擺脫明星賽後的低潮，今天擊出球飛行距離414英尺（約126公尺）的本季第3...

MLB／印地安人換名 交棒守護者

美國職棒大聯盟 (MLB) 於7月23日上午宣布、經過為時1年，投入140小時和社區意見領袖、球隊行政人員進行訪談和腦力...

MLB／大都會投手戰力吃緊 急向光芒換來41歲老將希爾

距離730交易大限僅剩不到一週，各隊都加緊腳步尋找划算的交易。近期大都會遭遇投手傷兵潮，因此球團宣布，以兩名球員向光芒換來41歲左投希爾（Rich Hill）。 希爾自2005年起征戰大聯盟，經

MLB／張育成連兩戰先發 手感燙單場2安打

效力克里夫蘭印地安人隊的張育成今天在主場對光芒之戰，單場敲出2支安打。他賽前推特貼文，提到大哥張進德效力台灣的富邦悍將隊...

MLB／印地安人新隊名撞名富邦 張育成：我大哥也是Guardians

克里夫蘭印地安人隊確定將於年底更名為「Guardians」，根據陣中台將張育成的譯法為「守護神」，由於英文名正好與中職富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。