三游雙星當基石神速重建 紅襪將洋基狠狠踩在腳下

洋基終於贏了。在作客芬威球場的四連戰吞下兩連敗後，昨天靠八局上一輪猛攻跟九下終結者查普曼（Aroldis Chapman）「好不容易」救援成功（雖然過程還是很抖），終於拿下艱難的一勝。即便獲勝，洋基還是遙遙落後並列分區第一的紅襪8場勝差，幾乎看不到對手的車尾燈。更讓新英格蘭球迷感到揚眉吐氣的是，上季分區墊底、連兩年打不進季後賽而且被洋基吃得死死（前年5勝14敗，去年1勝9敗）的紅襪這一季終於狠狠將死對頭踩在腳下。不但開季對洋基贏得7連勝，也是本季將洋基修理得最慘的球隊（對戰9勝3敗）。

明明季前完全不被看好，有些媒體甚至預測他們勝率將不過五成，紅襪怎麼反倒成為東區王者？答案是他們雙雙入選明星賽先發的三游組合。年僅24歲的紅襪新生代球星狄佛斯（Rafael Devers）囊括了三壘手票選六成以上的選票，頭一次入選就擔綱先發。28歲的波賈茲（Xander Bogaerts）則是三度入選而且第二次獲選為先發游擊手。放眼明星賽內野，這對「年輕氣盛」的三游搭檔正好跟另一側的藍鳥一二壘手小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）與塞米恩（Marcus Semien）各擁半邊天，成為這一季全大聯盟最強的三游組合。

藍鳥一二壘手小葛雷諾(右)與塞米恩(左)佔據今年美聯明星隊內野手的右半邊，剛好與波賈茲和狄佛斯相互輝映。 2021 Topps Bunt球員卡

說狄、波兩人是最強三游組合可能有些球迷會不服氣，其實他們的光采一直被守位相同的其他球星所掩蓋。早在2019年狄佛斯就打出美聯最多的54隻二壘安打——當時他只有22歲。今年狄佛斯更大幅提昇長打射程，轟出26發全壘打暫居美聯第三。他的戰爭指數（WAR）不但高居全大聯盟野手第6，而且是三壘手的第一人。至於早在22歲那年就拿過銀棒獎（生涯累積三座）的波賈茲則是因為一直有著前印地安人游擊手林多（Francisco Lindor）這個強勁對手才名聲不顯。但從他生涯第一個完整球季（2014年）至今，更健康的波賈茲不論是WAR（30.2）、OPS（.814）都跟林多（WAR 30.9、OPS .821）不相上下。更重要的是，前面提到紅襪這一季力壓洋基，狄、波兩人正是領軍狂電宿敵的兩大功臣。狄佛斯對洋基12場比賽轟出4發全壘打及15分打點。波賈茲打起洋同樣毫不手軟，OPS高達.963。

痛打洋基的暢快淋漓，狄佛斯是今年最享受的人！ 美聯社

在紅襪長達一百多年的歷史中，包括三游在內，每個守位都曾出現稱雄一時的明星球員，但不是時間錯開，就是與冠軍失之交臂，從未有過像狄佛斯及波賈茲這樣土生土長、實力頂尖又能連袂奪冠的完美組合。80年代的紅襪擁有生涯拿過五次打擊王，後來成為三千安俱樂部一員的名人堂三壘手博格斯（Wade Boggs）——結果他在成為自由球員後哪裡不好去卻「叛逃」洋基，還幫他們拿了兩座冠軍。90年代紅襪又出了一位跟洋基隊長基特（Derek Jeter）、綽號A-Rod的羅德里奎茲（Alex Rodriguez）形成三雄鼎立的游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）。但他也未能幫紅襪捧回一冠，反倒是在2004年季中被交易到小熊後，才從同一年對洋基演出神奇大逆轉的老東家手中領到冠軍戒指。

洋基過去有史上最強的三游搭檔A-Rod(左)和基特(右)，讓紅襪球迷羨慕不已，現在紅襪有狄佛斯和波賈茲，該是輪到他們囂張的時候。 2004 Topps 球員卡

難能可貴的是，同樣來自拉丁美洲的狄佛斯（多明尼加人）與波賈茲（來自荷屬阿魯巴）當年都是紅襪球探親手發掘、在農場栽培、一步一腳印走進大聯盟的土生土長球員。而且這幾年紅襪球員來來去去，包括老大哥派卓亞（Dustin Pedroia）榮退、留不住的超級球星貝茲（Mookie Betts）被送走、上一季結束同是自家培養的兩位外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）及班寧坦迪（Andrew Benintendi）也雙雙離隊，「唯二」不動如山的就只有他們兩人。由於狄佛斯要到2023年球季結束才獲得自由身（當然紅襪肯定會提前找他談續約），波賈茲更早在前年就跟紅襪簽下6年1.2億美金（外加1年選擇權），如今看來划算到不行的大型合約。因此未來兩三年紅襪高層仍能繼續享用兩人「低薪高就」的紅利。有了這兩位球星做為中流砥柱，儘管經歷過前總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）奪冠隔年被炒及總教頭柯拉（Alex Cora）涉嫌作弊被停權的風風雨雨，只不過沉淪兩年紅襪就能迅速完成重建，打造出另一隻爭冠球隊。

紅襪與波賈茲簽下非常合算的長約，而且放掉超高價、今年卻變成小砲的貝茲，現在看來實在是高明無比啊！ 美聯社

反觀每年都號稱「不奪冠軍誓不回」的洋基，今年反倒「提前」讓紐約球迷大失所望。就在狄佛斯崛起、波賈茲穩定輸出的同時，前幾年打得有聲有色的洋基內野手們反倒不約而同陷入低潮。眾所矚目的年輕球星托瑞斯原就守備不佳，是靠打擊火力彌補才留在游擊位置上。結果本季打擊荒腔走板，OPS .666在美聯游擊手排名倒數第三，不但遠不是波賈茲的對手，更逼得總管凱許曼（Brian Cashman）不得不打起交易洛磯明星游擊手史托瑞（Trevor Story）的主意。過去兩年大放異彩的洋基三壘手爾歇拉（Gio Urshela）也大打擺子，打完兩個月OPS還在.700上下掙扎。進入六月後雖有起色，仍與前兩季OPS .881的優異表現有不小差距。明星賽後又因感染新冠肺炎缺陣至今，跟越打越好的狄佛斯正好成強烈對比。

洋基與紅襪是棒球史上最有名的一對宿敵。上個世紀洋基一直將紅襪踩在腳下，進入21世紀後卻被四度奪冠的紅襪「彎道超車」。如今有狄佛斯、波賈茲坐鎮三游的紅襪迅速重整旗鼓，還成功削減了不少團隊薪資，前景大為光明。反之洋基不但戰績有如逆水行舟不進則退，在團隊薪資上還有史丹頓（Giancarlo Stanton）這個超級大包袱，每次補強總是縛手縛腳，與正如旭日東昇的紅襪有如「死亡交叉」。未來洋基要如何振作才能迎頭趕上，值得我們繼續密切觀察。