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MLB／今日戰績表 洋基七局投出無安打卻在八局遭紅襪逆轉

聯合新聞網 / 整理
洋基先發投手赫曼前七局無安打，直到八局破功。 法新社
洋基先發投手赫曼前七局無安打，直到八局破功。 法新社

MLB今日戰績表

勇士 1：2 費城人

國民 4：5 金鶯

洋基 4：5 紅襪

教士 3：9 馬林魚

紅雀 10：6 紅人

光芒 2：3 印地安人

藍鳥 4：5 大都會

天使 6：2 雙城

老虎 1：6 皇家

遊騎兵 1：3 太空人

響尾蛇 1：5 小熊

海盜 1：6 巨人

洛磯 2：3 道奇

運動家 3：4 水手

白襪 ： 釀酒人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

05:10 勇士 vs. 大都會

07:00 藍鳥 vs. 紅襪

07:05 國民 vs. 費城人

08:05 紅人 vs. 小熊

08:10 勇士 vs. 大都會(雙重戰)

08:10 白襪 vs. 皇家

08:10 老虎 vs. 雙城

09:38 洛磯 vs. 天使

10:10 太空人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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