MLB／今日戰績表 洋基七局投出無安打卻在八局遭紅襪逆轉

洋基終於贏了。在作客芬威球場的四連戰吞下兩連敗後，昨天靠八局上一輪猛攻跟九下終結者查普曼（Aroldis Chapman）「好不容易」救援成功（雖然過程還是很抖），終於拿下艱難的一勝。即便獲勝，洋基還

2021-07-26 07:00