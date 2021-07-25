MLB／今日戰績表 大谷翔平兩支安打天使勝雙城

距離730交易大限僅剩不到一週，各隊都加緊腳步尋找划算的交易。近期大都會遭遇投手傷兵潮，因此球團宣布，以兩名球員向光芒換來41歲左投希爾（Rich Hill）。 希爾自2005年起征戰大聯盟，經

2021-07-24 13:05