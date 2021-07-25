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MLB／今日戰績表 大谷翔平兩支安打天使勝雙城

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

MLB今日戰績表

響尾蛇 7：3 小熊

洋基 4：3 紅襪

勇士 15：3 費城人

教士 2：3 馬林魚

國民 3：5 金鶯

天使 2：1 雙城

白襪 1：6 釀酒人

老虎 8：9 皇家

紅雀 3：5 紅人

光芒 8：2 印地安人

遊騎兵 1：4 太空人

藍鳥 10：3 大都會

海盜 10：2 巨人

洛磯 0：1 道奇

運動家 4：5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 勇士 vs. 費城人

01:05 國民 vs. 金鶯

01:10 洋基 vs. 紅襪

01:10 教士 vs. 馬林魚

01:10 紅雀 vs. 紅人

01:10 光芒 vs. 印地安人

01:10 藍鳥 vs. 大都會

02:10 天使 vs. 雙城

02:10 老虎 vs. 皇家

02:10 遊騎兵 vs. 太空人

02:20 響尾蛇 vs. 小熊

04:05 海盜 vs. 巨人

04:10 洛磯 vs. 道奇

04:10 運動家 vs. 水手

07:00 白襪 vs. 釀酒人

球隊戰績表

太空人

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