MLB／大都會投手戰力吃緊 急向光芒換來41歲老將希爾

距離730交易大限僅剩不到一週，各隊都加緊腳步尋找划算的交易。近期大都會遭遇投手傷兵潮，因此球團宣布，以兩名球員向光芒換來41歲左投希爾（Rich Hill）。

希爾自2005年起征戰大聯盟，經驗相當豐富，本季他先發出賽19場，成績6勝4敗，防禦率3.87。上個休賽季時美國媒體就曾報導指出，大都會對希爾感興趣，不過最後希爾和光芒簽下一年合約。

據《the score》報導，大都會送出後援投手杭特（Tommy Hunter）和一名小聯盟捕手戴爾（Matt Dyer）作為交換。杭特曾在2017年效力過光芒，現在又要再回到同一支球隊，該年他出賽61場，投球局數58.2局，繳出防禦率2.61，拿下3勝5敗。

目前大都會陣中投手狄葛隆（Jacob deGrom）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、辛德賈德（Noah Syndergaard）、皮特森（David Peterson）、盧卡切西（Joey Lucchesi），共5位投手都因傷缺陣，大都會期待希爾的加入，能增添球隊投手群戰力。