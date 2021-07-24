MLB／張育成連兩戰先發 手感燙單場2安打

效力克里夫蘭印地安人隊的張育成今天在主場對光芒之戰，單場敲出2支安打。他賽前推特貼文，提到大哥張進德效力台灣的富邦悍將隊，成了大聯盟轉播的話題。

印地安人今天在主場5比10敗給坦帕灣光芒。賽前球隊宣布，已經使用超過一百年的隊名即將走入歷史，明年起改名克里夫蘭守護神（Cleveland Guardians）。

張育成英文推文說：「我的大哥效力台灣的富邦悍將（Fubon Guardians），而我為美國的克里夫蘭守護神（Cleveland Guardians）打球，我們都是Guardians。」

張育成搭上球隊改名話題，順勢宣傳台灣的職業棒球。輪到張育成打擊時，大聯盟主播提起了他的這則推文，驚呼兄弟都效力Guardians真是太巧了。

主播說：「育成今天賽前發了一則推文，說他的哥哥在台灣打球，球隊的名字就叫做Guardians，他貼出了球隊的Logo，而且說他感到很興奮。」另一名講評回應：「這真的太奇妙了。」

張育成21日從小聯盟3A升上大聯盟之後，連續2場比賽都敲出安打，今天這場比賽更是單場2支安打，打擊率從1成76上升到1成90。

張育成面對光芒隊戴眼鏡的左投手弗萊明（JoshFleming），2局下第一次上場打擊，敲出左外野平飛安打。6局下，再從後援投手基特里奇（AndrewKittredge）手中敲出右外野平飛安打。

張育成今天總共4次打擊，有2支一壘安打，另外兩次打擊分別是內野高飛球、三振。

這場比賽前8局雙方戰成4比4平手，9局上光芒代打者溫鐸（Joey Wendle）敲出安打，攻下超前分之後，韓國打者崔志萬敲出3分全壘打拉大比數，終場光芒10比5獲勝。