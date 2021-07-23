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MLB／延了一年！「夢幻成真」玉米田球場813開打

聯合新聞網 / 綜合報導
延了一年，玉米田球場終於要進行比賽了。 截圖自大聯盟官方推特
延了一年，玉米田球場終於要進行比賽了。 截圖自大聯盟官方推特

棒球電影《夢幻成真》的主角將自家玉米田闢成棒球場，洋基與白襪將於台灣時間8月13日重現玉米田球場的場景，大聯盟也已在官方推特公布最新照片。

這個座落於玉米田中的球場位於愛荷華州戴爾斯維（Dyersville），目前已經完工，可容納8000名觀眾。由於距離當年電影拍攝的地點很近，球迷可向電影情節「致敬」，徒步穿過玉米田前往球場，而場外也有俯瞰為大聯盟logo的迷宮，十分別緻。

其實這場比賽原定去年8月13日就要舉行，但受疫情影響順延至今年，這將是第一場在愛荷華州進行的大聯盟例行賽，該州居民也可優先購票。玉米田球場在賽後會繼續保留，但用途將交由玉米田的地主自行決定。

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