MLB／可以跟我約會嗎？正妹粉絲怕太熱情嚇到大谷

天使隊二刀流巨星大谷翔平今年打出驚人成績，也讓他的名氣急速竄升，世界各地粉絲無數。日前天使球場就有一名粉絲舉牌詢問大谷能否與他約會，現在這位名叫林克（Kaylee Link）的粉絲也被美國媒體找上門，訴說自己對大谷的喜愛。

林克日前在天使隊主場舉牌向大谷告白，以日文寫下「可以跟我約會嗎？」並放上自己Instagram的帳號，此舉立刻引發關注，洛杉磯媒體《CBS》便出動採訪林克，跟拍他進場看球的過程，當天林克一拿到贈送的大谷翔平公仔就開心地放聲尖叫，進場後還被其他球迷認出他是大谷的超級粉絲並要求合照，該名球迷說：「她現在在日本很有名！」

林克提到，自從2017年大谷翔平與天使簽約後自己就成為他的粉絲，對大谷敲出生涯首轟但在休息室被隊友刻意忽視，獨自一人對著空氣擊掌的印象特別深刻，他發自內心地稱讚：「他真的好可愛。」

對於製作看板要求與大谷翔平約會，林克表示，據她所知過去從來沒有人在公開場合提出跟大聯盟球員約會的要求，「大谷又是現在最受歡迎的球員。」

不過，林克也很擔心自己的狂熱舉動會嚇到大谷，甚至把他當成「跟蹤狂」，他說：「因為我真的不是，我只是個熱情的粉絲，而如果他真的可以跟我約會的話，我一定會很幸福。」