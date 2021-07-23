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MLB／「對球迷噓聲感到失望」 道奇教頭替砸鍋簡森抱屈

聯合新聞網 / 綜合報導
簡森砸鍋後被主場球迷噓聲伺候，讓道奇隊教頭羅伯茲感到不捨。 美聯社
簡森砸鍋後被主場球迷噓聲伺候，讓道奇隊教頭羅伯茲感到不捨。 美聯社

道奇隊守護神簡森（Kenley Jansen）前役在9局上挨轟砸鍋，道奇以2：4慘遭巨人逆轉。下場時，簡森被主場球迷噓聲伺候，但道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後卻力挺球員，還說對主場球迷很失望。

本季戰績極佳的巨人和道奇昨晚進行龍頭之戰，道奇帶著2：1的領先進入9局，守護神簡森登板卻提油桶上陣，只解決1名打者就失3分，其中包含佛洛瑞斯（Wilmer Flores）的2分砲，苦吞救援失敗。對於逆轉敗給死對頭巨人，道奇球迷也毫不留情，在簡森退場時噓聲四起。

據《ESPN》報導，賽後總教練羅伯茲認為球迷當然有權表達他們的失望，不過他也說：「我覺得簡森是在道奇誕生成長的，他無論場內外都非常關照球隊和球迷。」

「他很期待在主場投球，雖然事情並不順利。」羅伯茲接著說：「也許簡森不會說，但我必須說，我對我們球迷的噓聲感到失望。」

簡森本季出賽38場拿下21次救援成功，防禦率2.15，在今年超過20次救援成功的投手中，他的救援失敗次數4次可排在大聯盟前五名。

簡森2010年在道奇出道，一待就是12個球季，他在道奇一共拿下壓倒性的333次救援成功，是隊史第一紀錄，也輾壓第二名岡耶（Éric Serge Gagné）的161次。12年來，簡森走過道奇的黑暗期、與郭泓志當過隊友，後來還幫助球隊連8年拿下國聯西區冠軍。

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