MLB／雙城當賣家 送41歲「不老重砲」克魯茲去光芒

光芒宣布已和雙城達成4名球員交易，其中包含41歲的明星重砲手克魯茲（Nelson Cruz），對此，克魯茲也樂觀其成：「這是一個新的篇章，我會像擁抱生命中的一切一樣擁抱它，去幫助光芒贏得總冠軍。」

克魯茲表示，他很清楚知道自己這個月有可能會被交易，但他在雙城待了2.5個賽季，他其實非常喜歡這裡，因此在聽聞即將被交易的當下他仍感到「震驚」、「心碎」。「這是一個艱難的過程，」克魯茲說，「但我想這是一個新的篇章，我會像擁抱生命中的一切一樣擁抱它，去幫助光芒贏得總冠軍。」

雙城在美聯中區排名第四，與龍頭白襪有著17場勝差，眼看季後賽無望，距離交易截止日期剩下一周，雙城也著手替未來規劃，反觀光芒僅落後給美聯東區第一名紅襪1場，接下來的比賽都事關季後賽門票。

41歲的克魯茲曾7度入選全明星賽，職業生涯打出436轟並有1202分打點。克魯茲的到來將可能為光芒帶來一些火花，提振光芒對抗左投的打擊率，本季光芒對左投的打擊率僅.226。

「人們總開玩笑說他（克魯茲）怎麼都不會老，確實有這種感覺。」雙城隊執行長法爾文（Derek Falvey）說。克魯茲在大聯盟長達17年，他還曾效力過金鶯和遊騎兵。從2014 年到2019 年，他每季都至少打出37發全壘打。2015年在水手時克魯茲更打出了職業生涯最多的44轟。

除克魯茲外，雙城被交易至光芒的球員還有小聯盟投手弗徹（Calvin Faucher），雙城將會獲得小聯盟右投瑞恩（Joe Ryan）和斯特羅曼（Drew Strotman）。