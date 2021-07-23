MLB／大谷又吞3K 明星賽後被三振率飆破5成
「打者翔平」在明星賽後成績直直落，今天出戰雙城隊之戰，大谷翔平的4打數沒有安打、吞下3次三振，明星賽後24打數被狂K了14次，吃K吃到飽。
雙城今天推出日籍投手前田健太先發，大谷擔任第2棒出賽，4打數都空手而歸，依序為三振、滾地球出局、三振、三振。
雙城在4局下先攻下2分，天使在5局由梅菲爾德（Jack Mayfield）轟出逆轉三分砲，兩隊接下來再無分數進帳，前田繳出7局、失3分優質先發，這發3分砲迫使他吞下本季第4敗。
大谷近期被三振率之高，再度引起擔憂，他在明星賽後的27打席、24打數敲出4安打、吞下10K，被三振率為52%，明星賽前則是29%，確實有段落差。
大谷的下一場先發登板也在今天確定，天使決定讓他在27日擔任先發投手、面對洛磯隊，僅管26日一戰先發投手目前仍是問號，但總教練麥登（Joe Maddon）希望能讓大谷休滿6天，決定從小聯盟叫個人上來扛26日之戰。
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